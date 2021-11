Immobilière 3F forme ses salariés à sa plateforme BIM Exploitation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Formation BTP Supprimer Logement social Supprimer 3F Supprimer Ressources humaines Supprimer Valider Valider

La filiale d’Action Logement Immobilier vient d’achever un programme de formations de l’ensemble de ses salariés franciliens sur l’utilisation de son outil BIM Exploitation destiné à accélérer et documenter les prises de décisions sur l’état de ses bâtiments.

Les toutes dernières sessions de formation des gardiens d’immeubles et du personnel administratif d’Ile-de-France du bailleur social 3F ont été délivrées la semaine dernière.

Elles clôturent un grand programme de formations entamé en mars 2021, sur l’utilisation de la plateforme numérique BIM Exploitation pour l’ensemble de ses collaborateurs franciliens.

« Nous venons de former 120 gardiens d’immeubles référents, dédiés à leur tour à former leurs 1500 pairs, ainsi qu’une centaine de salariés techniques et 300 à 400 collaborateurs administratifs, à l’accès dans notre outil, aux plans et à tous les éléments descriptifs de second œuvre de nos 2 000 immeubles franciliens comprenant 120 000 logements sociaux », résume Christophe Lheureux, directeur délégué à l’innovation chez Immobilière 3F.



Keyrus Management aux manettes

Pour parvenir à instruire la totalité de son personnel francilien à l’utilisation de sa plateforme BIM Exploitation, le groupe 3F a fait

appel à l’expertise de Keyrus Management, la branche RH de Keyrus, société de conseil en transformation digitale et exploitation de données. Pour cela, Keyrus Management a déployé ce plan de formation depuis 2020 en plusieurs étapes.

La première a consisté à identifier les besoins d’utilisation de la plateforme de tous les profils de métiers de 3F et à comprendre leurs différents usages. La société conseil a ainsi pu définir les besoins concrets des diverses compétences et la quantité de collaborateurs à former dans chacune des trois catégories de l’effectif, les gardiens d’immeubles, les collaborateurs techniques (ingénieurs, responsables du patrimoine et chefs de projets techniques…) et le personnel administratif.

« L’enjeu était de former l’ensemble des salariés aux métiers aussi variés que leurs usages », indique Guillaume Koch, associé chez Keyrus Management. Pour ce faire, la société conseil a construit une deuxième phase d’ingénierie pédagogique, comprenant trois modules de formations de gardiens d’immeubles référents délivrés sur une session de 2 jours et demi. « Nous avons pratiqué une trentaine de sessions de formation à des gardiens référents, qui comprenaient aussi l’accompagnement pédagogique de leurs pairs à l’utilisation de la plateforme », souligne Guillaume Koch.



Extension du programme francilien en région

« Nous avons choisi de privilégier la formation de gardiens référents destinés à assurer un relai pédagogique auprès de leurs pairs en cas de besoin, en raison de l’usage épisodique de la plateforme des gardiens d’immeuble et donc du risque qu’ils en oublient les principes d’utilisation », ajoute Christophe Lheureux.



Utilisateur plus régulier de l’outil BIM Exploitation pour alimenter les dossiers de prises de décisions, le personnel technique de 3F voué à l’administration et à la maintenance opérationnelle des bâtiments a, lui, suivi un module de formation d’une demi-journée. Enfin, Keyrus Management a délivré aux collaborateurs administratifs de 3F un module de présentation de la plateforme de deux heures, destiné à leur permettre de comprendre l’enjeu d’utilisation, mais aussi de connaître l’environnement des informations sur le capital immobilier de leur entreprise.

Le groupe 3F prévoit, d’ici deux à trois ans, d’étendre ce programme aux mêmes catégories de personnel de ses dix filiales régionales.