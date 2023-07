Immobilier : un rebond de 35% des investissements attendu en Europe en 2024

La reprise de l’économie européenne se profile. En légère récession en 2023, l’Allemagne retrouvera la croissance l’an prochain, autour de 1,2%, soit la moyenne de la zone euro attendue par Oxfords Economics. L’Irlande devrait afficher la plus forte progression, à plus de 4%. En France, la croissance serait de 0,6% en 2023 puis de 1% l’an prochain, selon Banque de France.

Dans ce contexte, Savills prévoit un rebond des investissements immobiliers. Le volume total des transactions en 2024 pourrait atteindre 220Mds€, soit une augmentation de 35% par rapport aux 163Mds attendus cette année, annonce la société de conseil le 26 juillet.

À LIRE AUSSI Chute des investissements dans le bureau et l’industrie

Les investisseurs se détournent du bureau et du logement

N’est-ce pas trop facile d’anticiper une croissance à deux chiffres, l’année 2023 étant particulièrement morose ? Les investisseurs sont en effet refroidis par la remontée des taux d’intérêt depuis un an et demi. Exemple en France : à fin juin, les transactions en immobilier d’entreprise (bureau, commerce, entrepôt…) étaient à leur plus bas niveau depuis 2010. Le résidentiel classique est également en souffrance, car ses rendements sont inférieurs au coût de l’argent et à l’inflation. En témoigne le promoteur Nexity qui peine à compenser la chute des réservations de logements au détail par la vente en bloc aux assureurs, banques, etc.

À LIRE AUSSI Le logement boudé par les investisseurs

La stabilisation des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) attendue ces prochains mois par les analystes devrait enfin donner de la visibilité aux investisseurs, qui ne manquent pas de « cash » à investir dans l’immobilier, selon les brokers. D’où l’optimisme de Lydia Brissy, directrice des recherches européennes chez Savills : « L’histoire montre que les transactions immobilières effectuées pendant les périodes difficiles ont souvent généré des rendements supérieurs à long terme. » Aux « zinzins » de (re)jouer.