Immobilier logistique : la demande placée recule, surtout en régions

Le manque d’offre et la hausse du coût de construction expliquent en partie la régression de la demande placée des entrepôts de plus de 5 000m² en Ile-de-France et de plus de 10 000m² en régions.

Alors que le marché du bureau francilien peine à se relever du Covid, l’immobilier logistique marque le pas. En témoigne cet indicateur-clé : la demande placée des entrepôts de plus de 5 000m² en Ile-de-France et de plus de 10 000m² en régions, calculée par Immostat.

A l’échelle nationale, celle-ci atteint 583 000m² m² au deuxième trimestre (T2) 2022. La demande placée sur trois mois était supérieure au million de m² depuis le T2 2021.

Grand coup de frein en régions

En Ile-de-France, les entrepôts de 5 000 à 10 000m² affichent 55 300m² placés, contre 94 500m² au T2 2021 (trimestre record pour ce segment de marché). La demande placée des bâtiments de plus de 10 000m² atteint 241 800m², contre 269 400m² au T2 2021. Le ralentissement s’observe également en régions. La demande placée est passée de 707 100m² au T2 2021 à 285 900m² au T2 2022.

« Le recul de la demande placée au deuxième trimestre s’explique en partie par l’adoption de positions attentistes de la part des utilisateurs en réponse au climat économique et géopolitique », commente Pierre-Louis Dumont, directeur exécutif de l’agence Industrie & Logistique de CBRE France, membre du groupement d’intérêt économique (GIE) qui scrute les marchés immobiliers.

Taux de vacance en forte baisse

A l’exception des Hauts-de-France, région présentée comme « logictics-friendly » par les professionnels, le faible niveau des transactions sur les marchés de la dorsale Lille-Paris-Lyon-Marseille s’explique par le manque d’offre. D’où un taux de vacance (hors Hauts-de-France) en forte baisse, à 2,4%. « Cette faiblesse structurelle de l’offre face aux besoins réels des utilisateurs sur ces secteurs occasionnera un tassement inévitable de l’activité au cours de l’année 2022 », anticipe Pierre-Louis Dumont.

D’autres éléments perturbateurs pourraient freiner l’immobilier logistique, porté depuis plusieurs années par la croissance du e-commerce. Ainsi CBRE note « un questionnement sur l’évolution de la demande exprimée au regard des perspectives macroéconomiques » ainsi que des « difficultés grandissantes pour développer des bâtiments logistiques en raison de la hausse des coûts de construction et de la raréfaction foncière. « Ces tensions à l’offre participent à la croissance soutenue des valeurs locatives sur les marchés sous-offreurs », conclut la société de conseil.

