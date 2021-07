Immobilier : les potentiels acheteurs prêts à dépenser plus pour un bien écologique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer DPE Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Un sondage montre que les potentiels acquéreurs de biens immobiliers accordent de l'importance au nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), en vigueur depuis le 1er juillet dernier.

La vague écologique, une mode passagère ? Une tendance de fond, plutôt. En tout cas dans l’immobilier, incontournable valeur refuge en temps de crise, c’est une évidence, à en croire un sondage Poll&Roll, commandé par l’agence immobilière Liberkeys.

Sur les 1 000 personnes interrogées fin juin, juste avant l’entrée en vigueur de la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE), 84% estiment que l'indice DPE est un critère important dans le choix de leur logement et souhaiteraient un logement noté au maximum C. Le même pourcentage de répondants pensent qu'être propriétaire d'un bien à faible pression anthropique est un atout majeur pour sa revente.

En outre, près d'un potentiel acheteur sur deux se dit prêt à dépenser au moins 6% de plus pour un bien moins énergivore tandis qu’un tiers des sondés se déclarent disposés à payer 20% plus cher. Autre point à souligner : plus de la moitié des répondants pensent qu'être propriétaire d'un bien écologique permet de le vendre plus rapidement, voire plus cher pour un quart d'entre eux.

