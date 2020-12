Le campus Evergreen, vitrine du label Biodivercity Life

L’aventure de Biodivercity Life conduit ses acteurs en terrain mouvant, à l’image de la matière vivante qu’il s’agit de labelliser. Au second jour du second déconfinement, le Crédit Agricole Immobilier a plongé Le Moniteur au cœur du système qui gomme les frontières entre intérieur et extérieur, entre domaines public et privé, entre humains, plantes et animaux : avec ses 170 000 m2 de bureaux sur 8 hectares dont la moitié en extérieur, le campus Evergreen de Montrouge (Hauts-de-Seine) a donné le ton du label dédié à une exploitation immobilière soucieuse de tous les êtres vivant.