Immobilier : le groupe Tisserin devient entreprise à mission

« Bâtir une cité plus harmonieuse, plus équitable et plus durable », telle est leur raison d’être. Mardi 11 octobre 2022, le groupe Tisserin immobilier (400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021) annonçait officiellement entrer dans le cercle fermé des entreprises à mission(1). Née dans les Hauts-de-France, le groupe qui rayonne désormais partout en France, décrypte ce choix.