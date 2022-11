Immobilier et construction en difficulté : le hors-site sera-t-il l'avenir ?

Notre monde fait face à des enjeux gigantesques : pour garder l'espoir d'une vie supportable sur notre planète, nous devons atteindre le plus vite possible, et avant 2050, une société zéro carbone. Les modèles sont appelés à changer. La construction hors site, apparue en France il y a seulement cinq ans, en 2017, est en train de devenir un véritable phénomène : elle suscite en effet l'intérêt de très nombreux acteurs de l'immobilier et de la construction, qui y voient l'avenir de la construction et une réponse aux enjeux environnementaux.