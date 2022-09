Immobilier : comment anticiper la budgétisation de la construction de sa maison ?

Calcul du budget

Il est important de bien connaître sa situation financière avant de se lancer dans un projet de construction de maison. Il faut notamment considérer les revenus et les économies dont on dispose pour la détermination de son budget. En ayant une bonne connaissance de ses moyens, on peut obtenir une bonne idée de ce que l'on est en mesure de faire construire. Cela peut impliquer entre autres l'architecture, les matériaux, les plans ou encore les équipements. De cette façon, on limite le risque de déception si les coûts sont trop élevés par rapport au budget prévu. Calculez le prix de construction d’une maison avant de commencer un tel projet.

Avec un budget bien pensé, on peut aussi songer à obtenir d'autres avantages, surtout après la fin des travaux relatifs à la maison. L'aménagement du jardin ou encore la construction d'une piscine sont des projets qui peuvent alors se concrétiser. Le financement pour la maison nécessite également une bonne estimation de ses capacités financières. Vous serez ainsi en mesure de négocier au mieux auprès des banques pour obtenir une offre de prêt la plus avantageuse possible. Pour vos travaux de construction, vous trouverez de nombreux professionnels disponibles sur ce site.

Estimer le coût de construction de la maison

Lorsque l'on fait construire, on pense souvent aux achats relatifs au terrain ainsi qu'à la construction proprement dite. Ce ne sont cependant pas les seules dépenses à prévoir. D'autres frais viennent s'ajouter au prix global de la maison, à savoir le raccordement au réseau pour l'eau, l'électricité, le gaz, et les frais de notaire. Il y a aussi le bornage, l'assurance de prêt, les frais concernant le crédit. C'est en chiffrant l'ensemble de ces frais avec la plus grande précision possible que l'on sera à même de pouvoir évaluer la somme d'argent à emprunter.

Comment décider du montant à emprunter ?

Pour déterminer le montant de la somme que l'on souhaite emprunter, il est nécessaire d'établir celui de l'apport personnel. Cette part de budget correspond à l'argent qui sert à financer la maison, mais qui n'entre pas en compte dans le crédit. Cet apport peut intégrer des parts d'entreprise, des économies ou encore des donations ou prêts familiaux. Dans le cadre du financement, il est envisageable de bénéficier sous condition de certaines aides telles que le PTZ, les prêts épargne-logement, les prêts Action Logement. Il convient de prendre en considération que, pour les banques, celles-ci sont équivalentes à un apport personnel.

Les prêts provenant de la famille doivent être véritablement remboursés si l'on veut éviter qu'ils soient considérés par les services fiscaux comme des donations en fin de compte. Pour ce qui est de la somme à emprunter, on prend pour base le taux de 35 % d'endettement par rapport à la mensualité de crédit. Il peut arriver toutefois que les banques octroient un dépassement de ce taux, mais, dans ce cas, il faut fournir des arguments solides. Cela concerne généralement 20 % des dossiers de prêt.

Contenu proposé par Budget maison.