Ils rendent hommage à Laurent Vimont, le patron de Century 21 décédé brutalement

Une figure de l’immobilier français s’en est allée. Laurent Vimont a succombé le 11 mars à une crise cardiaque. Il avait 61 ans.

Maître-nageur de formation, il était depuis 2009 président du réseau de 925 agences immobilières Century 21 (7 500 salariés), le deuxième de France.

Le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) avait fait ses premiers pas dans l’immobilier en 1984, au sein de l'agence Cerim, devenue, en 1987, la première agence Century 21. A la création de la filiale française du réseau né aux Etats-Unis, l’autodidacte avait rejoint son fondateur Michel Trollé, puis occupé diverses fonctions : management, marketing, vente…

« Il avait un sens aiguisé du management, une perspicacité professionnelle hors du commun, un enthousiasme à toute épreuve, et une énergie galvanisante qu’il partageait volontiers avec ses équipes », confie Charles Marinakis, directeur général de Century 21.





Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), salue « un entrepreneur reconnu et un grand patron ». « Sa vision et son expertise manqueront à l’immobilier ; sa passion et sa générosité manqueront à ceux qui ont eu la chance de le croiser », souligne-t-il.

« C’était un grand professionnel, très respecté, avec lequel j’ai toujours entretenu une relation de confiance et une coopération de grande qualité », selon la ministre du Logement Emmanuelle Wargon.

De son côté, Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris chargé du logement et directeur de campagne du candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel, se souvient de ses échanges « parfois rugueux, toujours passionnants » avec Laurent Vimont.

Le dirigeant affable organisait les conférences de presse de son réseau à l’Automobile Club de France (place de la Concorde à Paris) dont il était membre.

L’occasion, le 3 janvier dernier, de noter que la loi Climat et Résilience, qui impose de nouvelles règles du jeu anti-passoires énergétiques, incitaient les investisseurs à se détourner des biens menacés par une interdiction d’être loués.

« En décembre 2021, des biens F ou G se sont vendus pour y habiter, pas pour investir » car des acheteurs veulent vivre absolument en centre-ville et ferment les yeux sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), avait-il expliqué.

