Ilouineau.com, le site marchand entièrement repensé

Outre le graphisme plus épuré et moderne, la nouvelle mouture de la boutique en ligne ilouineau.com développe de nouvelles fonctionnalités pour faciliter toujours plus l’autonomie d’achat et l’accès à l’information des fabricants-installateurs et artisans. Ces derniers trouvent sur le site une offre large et complète de systèmes de fixation, au total 1 300 références pour la pose de menuiseries classiques et lourdes, pour des constructions neuves ou des rénovations, sur cadre existant ou en dépose totale.

Une recherche à la fois plus précise et plus rapide

Les professionnels peuvent désormais effectuer leur recherche de produits (équerres, clameaux, bavettes…) à partir de deux nouveaux filtres : « critère de longueur », soit la longueur de la patte en fonction de l’épaisseur de l’isolant, si l’utilisateur n’a pas connaissance de la référence du profil de la menuiserie ; « gammiste ».

Une barre de suggestions permet également de retrouver rapidement une référence dès les premières lettres renseignées. Pratique, il est possible de créer sa liste de favoris afin de visionner en un coup d’œil les produits achetés régulièrement.

En plus du texte descriptif des produits, des schémas et des vidéos de mise en œuvre, Louineau a intégré le téléchargement des plans côtés des pièces.

Commande, fabrication et livraison accélérées

La flexibilité et l’intuitivité du site ilouineau.com donne au fabricant-installateur ou au poseur la liberté de commander 24h/24 et 7 jours/7 afin de répondre au mieux à leur agenda souvent chargé ! Dès que la commande est passée, les pièces sont préparées pour une livraison en 48h dans toute la France.

Leur fabrication, sur le site de Luçon (85), est gage d’une qualité de finition constante. Un savoir-faire que Louineau défend, comme en témoigne son adhésion au réseau French Fab qui réunit les industriels engagés dans la promotion de l’industrie française.