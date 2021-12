Illkirch-Graffenstaden : le renouvellement urbain du quartier Libermann est en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le projet de renouvellement urbain du quartier Libermann se poursuit.

À Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), le projet de renouvellement urbain du quartier Libermann se concrétise. L’opération a débuté, le samedi 20 novembre dernier, par la démolition de l’immeuble au numéro 37 de la rue du Général-Libermann. Ce vaste programme, instauré en 2015, est porté par l’Eurométropole de Strasbourg afin de transformer ce quartier présentant des dysfonctionnements urbains, et de valoriser ses atouts pour en faire un territoire plus attractif, améliorant le cadre de vie des habitants. Le Département du Bas-Rhin, la commune d’Illkirch-Graffenstaden, le constructeur immobilier Habitat de l’Ill, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et l’Eurométropole de Strasbourg sont les principaux financeurs de ce projet.

Concernant le quartier Libermann, le nouveau programme de renouvellement urbain prévoit de déconstruire 302 logements d’ici 2030 et d’en reconstruire d’autres qui devraient permettre de rééquilibrer l’offre de logements dans le quartier. Une résidence seniors de 35 logements et un bâtiment de 15 logements en accession libre seront bâtis à la place de l’immeuble du n° 37. La circulation dans le quartier sera facilitée par l’aménagement de rues et de cheminements piétons. Du côté des équipements, l’opération inclura la rénovation de l’école élémentaire Libermann, ainsi que la réalisation d’une maison de services, d’un pôle petite enfance, d’un grenier et d’une crèche familiale. Ces opérations seront complétées par l’installation de nouveaux commerces et la requalification de 54 logements d’ici 2025.