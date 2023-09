Ille-et-Vilaine : une piscine intercommunale à Pacé en 2025

La première pierre de la future piscine intercommunale de Pacé (Ille-et-Vilaine) a été posée en juillet 2023. Cette cérémonie symbolique s’est tenue en présence de Hervé Depouez, le maire de la ville, et de Jean-Luc Chenut, le président du conseil départemental.

Cette infrastructure, qui ouvrira en 2025, se situera dans la zone des Touches. À sa livraison, elle proposera un bassin principal de 25 mètres de longueur avec cinq couloirs de nage, et un bassin de loisirs de 150 m². S’y ajouteront une aire de jeux ainsi qu’un espace bien-être avec jacuzzi et hammam. Le tout sera complété par un solarium végétalisé à l’extérieur.

La construction de ce complexe s’élève à un peu plus de 10 millions d’euros, pris en charge par la région Bretagne, le département d’Ille-et-Vilaine et la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Ce projet est également cofinancé par les villes membres du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aqua Ouest, à savoir L’Hermitage, La Chapelle-Thouarault, Le Rheu, Montgermont, Saint-Gilles et Pacé.

L’aménagement de cette piscine a pour objectif de répondre à la forte demande des habitants et de permettre l’apprentissage de la natation aux enfants scolarisés dans la commune et dans les villes voisines.