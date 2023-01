Ille-et-Vilaine : un schéma directeur vélo à l’étude à Fougères

La commune de Fougères (Ille-et-Vilaine) agit en faveur du développement de la mobilité douce sur son territoire. Et pour la bicyclette en particulier, qui représente une faible part des trajets. En novembre 2022, la municipalité a mandaté le cabinet BL Évolution pour réaliser une étude devant aboutir à un schéma directeur. La phase de diagnostic a été réalisée fin 2022. La ville se donne un an pour proposer un scénario et mettre en place un plan d’action qui va déterminer les aménagements à prévoir. Ce plan d’ensemble sera validé fin 2023. Il s’inscrira également dans l’objectif du Plan Climat Air Énergie Territorial de Fougères Agglomération. Ce dernier vise 5 % de part modale vélo en 2030 et 12 % en 2050, à l’échelle de l’intercommunalité. Précisons que Fougères recense sur son territoire quelque 30 kilomètres de pistes cyclables et neuf kilomètres de voies vertes.

Rappelons par ailleurs que la véloroute numéro 9, qui reliera Nantes (Loire-Atlantique) au Mont-Saint-Michel (Manche), passera par Fougères. Aménagé sur une ancienne voie ferrée, ce neuvième itinéraire cyclable officiel de Bretagne sera mis en service en septembre 2023.