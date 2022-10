Ille-et-Vilaine : un référentiel pour favoriser les constructions bas carbone à Renne

La Ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) a décidé de renforcer son engagement dans la démarche écologique. Le 17 octobre 2022, le conseil municipal a adopté un référentiel bas carbone qui doit régir les nouveaux projets de construction et d’aménagement au sein de la localité. Élaboré en collaboration avec la Métropole et les acteurs immobiliers du territoire, ce document regroupe un ensemble de prescriptions visant la création de bâtiments soucieux de l’impact environnemental. Les futures infrastructures devront être sobres énergétiquement et favoriser le développement des énergies renouvelables produites localement. Les constructions devront utiliser des matériaux bas carbone.

Au référentiel, la Ville de Rennes a ajouté un barème pour évaluer la valeur, en euros, de son patrimoine arboré. Cet outil devrait permettre de déterminer le montant des dédommagements en cas de dégradation des arbres dans le cadre d’un chantier de construction ou d’aménagement.

Selon la Ville, l’adoption de ces nouveaux encadrements vise l’application d’actions, apportant directement des bénéfices écologiques et environnementaux, lors des futurs chantiers sur le territoire.