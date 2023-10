Ille-et-Vilaine : un projet de résidence intergénérationnelle à Redon

La ville de Redon (Ille-et-Vilaine) souhaite réhabiliter les anciens ateliers municipaux de la rue Thiers pour en faire une résidence intergénérationnelle. L’objectif est de favoriser la cohabitation des générations et de proposer des logements adaptés à tous. Suite à l’appel à projets lancé en 2020, la SA HLM Les Foyers a été retenue pour conduire la mission de maîtrise d’œuvre. La livraison de l’établissement est prévue pour fin 2026.

Ce programme immobilier comprendra 53 appartements en location, et une partie du bâtiment sera restaurée pour abriter des studios destinés à des jeunes et des étudiants. Ces logements étudiants seront gérés par l’association Maison d’accueil du pays de Redon (MAPAR). La nouvelle construction, quant à elle, sera composée de 28 logements de type T2 et T3. Elle accueillera notamment des personnes âgées autonomes ou en situation de handicap. Par ailleurs, le futur établissement sera doté d’un espace commun d’environ 100 m².