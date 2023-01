Ille-et-Vilaine : un nouveau gymnase pour la ville de Rennes

Pour développer les activités sportives, la Ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) a fait construire un nouveau gymnase multisports dans le quartier de Beauregard. Le complexe contient deux niveaux. Au rez-de-chaussée, une aire de jeux, de 44 x 24 mètres, a été mise en place. Celle-ci est adaptée à plusieurs disciplines : basket, volley, tennis, badminton et handball. Au premier étage se trouvent une tribune de plus de 200 places, un hall et un espace d’accueil.

Le gymnase est destiné à être un lieu de pratique pour les sportifs locaux. Il accueillera également des compétitions de niveau régional. La création de ce complexe sportif illustre l’impact de l’investissement public dans le développement des territoires et dans la création d’équipements mis aux normes en matière de performance énergétique. En effet, le complexe dispose notamment de panneaux solaires et d’un système de récupération des eaux pluviales. La Ville de Rennes a entièrement financé la construction du bâtiment pour un montant d’environ 4 millions d’euros.