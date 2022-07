Ille-et-Vilaine : un nouveau centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à Fougères

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

La ville de Fougères (Ille-et-Vilaine) travaille sur la réalisation d’un nouveau centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine qui ouvrira ses portes d’ici à 2023.

Souhaitant se doter d’un musée qui traite son histoire industrielle et médiévale, la ville de Fougères (Ille-et-Vilaine) s’est lancée dans la réalisation d’un nouveau centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP). L’agence Projectiles a été retenue lors d’un concours organisé en 2020.

Les premières images du futur établissement ont été dévoilées en mai 2021. Celui-ci sera créé à côté du château de Fougères et sera entouré de bâtiments historiques (l’hôtel du Lion d’Or, la Maison de quartier, l’ancienne école Raoul II). Avec une surface d’environ 800 m², ce nouveau bâtiment permettra la liaison entre ces anciens édifices. Il disposera d’une façade en béton brut sablé et d’une teinte soutenue.

L’équipement sera doté d’un espace de visite et d’exposition permanente de 250 m². Il disposera également d’un pôle dédié à l’animation et à la médiation de plus de 300 m², d’un espace administratif de 130 m² et d’un espace d’accueil d’environ 180 m².

L’opération est chiffrée à 6 millions d’euros. Elle bénéficie du financement de l’État, de la DRAC, de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. L’ouverture du nouveau CIAP est prévue d’ici à septembre 2023.