Ille-et-Vilaine : un nouveau centre d’incendie et de secours pour les sapeurs-pompiers de Rennes

Les sapeurs-pompiers de Rennes (Ille-et-Vilaine) ont quitté le centre de secours Rennes Saint-Georges pour emménager dans leur nouveau local dénommé Rennes Centre.

Les sapeurs-pompiers de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) ont quitté leurs locaux historiques du Palais Saint-Georges pour rejoindre leur nouvelle caserne située sur l’avenue François-Château, route de Cesson-Sévigné. En effet, l’ancien centre d’incendie et de secours ne répondait plus aux impératifs des pompiers d’aujourd’hui. À cela s’ajoutait le problème de la gestion des flux entre les véhicules de secours.

Les travaux de la caserne ont commencé en 2020 après la construction de la nouvelle direction départementale du SDIS sur le même site. Sur une superficie d’environ 4 000 m², le nouveau centre de secours comporte quatre étages. Équipé d’un poste de garde, de bureaux, d’une salle de musculation, d’un gymnase, d’une salle de formation et d’une trentaine de chambres, il dispose également de locaux annexes pour les véhicules de secours, les équipements de protection et les matériels d’intervention. Une aire de lavage et un parking viennent compléter ces aménagements.

Le coût de la construction de l’ensemble (direction départementale et caserne) est évalué à 20 millions d’euros.