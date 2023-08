Ille-et-Vilaine : travaux sur la RD 48 entre Bourg-des-Comptes et la RN 137 Rennes-Nantes

Les travaux de réaménagement de la RD 48 entre la commune de Bourg-des-Comptes (Ille-et-Vilaine) et la RN 137 Rennes-Nantes ont débuté cet été. Cette opération, qui va durer un peu plus d’un an, portera sur la requalification de cette portion de route, avec notamment le renouvellement de la chaussée et l’élargissement des accotements.

Le chantier comprendra aussi la création d’une piste cyclable d’une longueur de quatre kilomètres entre Bourg-des-Comptes et Crevin. D’une largeur de trois mètres, cette voie sécurisée sera dissociée du réseau routier pour protéger les cyclistes. Elle sera, en outre, colorée pour une meilleure visibilité. L’aménagement de cette piste s’inscrit dans le programme « Mobilités 2025 » du Département. Sa réalisation a pour but de promouvoir les déplacements doux sur le territoire.

La restructuration de la RD 48 s’accompagnera de l’extension de l’aire de covoiturage de Bel-Air à Crevin. Plus de 40 places supplémentaires seront aménagées en face de l’aire existante, entre la bretelle d’accès vers Nantes et la RN 137.

Cette opération, évaluée à plus de 6 millions d’euros, sera financée par le département d’Ille-et-Vilaine.