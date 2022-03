Ille-et-Vilaine : travaux sur l’avenue de Moka à Saint-Malo

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Saint-Malo remet à neuf les réseaux d’eau potable et l’éclairage public de l’avenue de Moka.

À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), les travaux entrepris sur l’avenue de Moka, dans sa partie comprise entre le boulevard de la Tour-d’Auvergne et le rond-point de l’avenue Jean-Jaurès, vont se poursuivre jusqu’au 23 avril 2022. Ce chantier, commencé le 28 février 2022, porte sur le renouvellement de l’éclairage public, des réseaux d’eau potable et d’assainissement. S’y ajoutent l’effacement de certains réseaux et la réfection de la voirie.

Plusieurs entreprises sont mobilisées sur ce chantier. Colas assure la partie voirie, Even, celle de l’assainissement, Véolia, l’eau potable, et enfin SMPT, la partie éclairage public. À l’issue de cette opération, quelques interventions vont aussi être réalisées du lundi 25 avril au vendredi 13 mai 2022. Elles porteront entre autres sur le rétrécissement de la largeur de voie de l’avenue.

Pendant ces travaux, quelques perturbations sont à prévoir au niveau de la circulation. La ligne 5 du réseau de bus MAT sera l’une des principales lignes concernées. Elle sera déviée pendant ce chantier.