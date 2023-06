Ille-et-Vilaine : travaux de sécurisation des traversées piétonnes et cyclables du rond-point des Gayeulles à Rennes

Depuis le 22 mai 2023, Rennes Métropole entreprend d’importants travaux au niveau du rond-point des Gayeulles (Ille-et-Vilaine). Ils portent sur la réalisation de l’aménagement définitif de celui-ci.

Le chantier permettra de pérenniser l’aménagement transitoire mis en place et testé depuis 2021 sur ce giratoire. Soulignons que l’expérimentation a permis de réduire la vitesse des véhicules motorisés en amont et dans le rond-point. Avec un trafic automobile conséquent, ce dernier était considéré comme anxiogène pour les usagers des mobilités douces, compte tenu des vitesses pratiquées par les conducteurs.

Les travaux comprennent une piste cyclable bidirectionnelle, éloignée de la voie de circulation et séparée des trottoirs, ainsi que des plateaux piétonniers surélevés. Rennes Métropole prévoit de réduire la circulation à une voie dans l’anneau du rond-point.

La Collectivité entend par ailleurs verdir la zone avec la plantation d’arbres et d’une végétation basse. La désimperméabilisation des sols et le remplacement de l’éclairage public par des LED sont également au programme. Ces travaux se poursuivront jusqu’au 22 septembre prochain et seront répartis en quatre phases, afin d’intervenir successivement sur les quatre cadrans du rond-point.