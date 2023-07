Ille-et-Vilaine : travaux de réfection du réseau d’eau à Saint-Malo

Assurant la distribution de l’eau potable de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), la Régie malouine de l’eau (RME) renouvelle chaque année plus de 2 % de la longueur totale de son réseau. Cela représente environ 2 millions d’euros d’investissement par an.

En 2023, le plus gros chantier concernera la rénovation de sept kilomètres de canalisations situés entre les quartiers Quelmer et La Croix-Désilles. Les travaux commenceront dès l’automne pour une durée de six mois. Un autre chantier est également en cours depuis février dernier. Il s’agit du remplacement de trois canalisations sur un tronçon de 500 mètres au niveau du boulevard Douville.

Chiffrée à plus de 500 000 euros, l’opération s’inscrit dans le cadre d’un projet global de requalification de ce secteur, qui doit être aménagé définitivement à partir de la fin de l’année 2023.

Précisons que la RME procède à l’installation d’une nouvelle génération d’enregistreurs dans le réseau des quartiers présentant des canalisations vétustes. L’utilisation de ce système innovant permet d’identifier facilement les zones de fuite et d’intervenir rapidement.