Ille-et-Vilaine : restructuration du restaurant scolaire du collège François-Truffaut à Betton

Le collège François-Truffaut à Betton (Ille-et-Vilaine) fait face à une progression constante de ses effectifs ces dernières années. Par conséquent, un projet de restructuration de l’espace restauration a été mis en place en 2019 pour accueillir les élèves dans de meilleures conditions. Les travaux ont commencé au début de janvier 2023 et dureront deux ans. Ils comprendront l’extension de la salle à manger des élèves et du personnel et la rénovation des zones de préparation des repas, de stockage et de la laverie. Les locaux des agents seront, par ailleurs, réaménagés.

D’autres travaux seront également réalisés dans le collège, comme le remplacement de la verrière du forum et la sécurisation des toitures. La mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est également programmée. Les travaux sonores seront réalisés pendant les vacances scolaires ou en dehors des heures de cours.

Le coût total de l’opération est estimé à plus de 3 millions d’euros. Le chantier est financé par le département d’Ille-et-Villaine.