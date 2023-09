Ille-et-Vilaine : restauration des fresques de l’église Saint-Pierre de Mont-Dol

Les sites historiques lauréats du Loto du patrimoine 2023 ont été dévoilés début septembre. La liste inclut l’église Saint-Pierre de Mont-Dol (Ille-et-Vilaine). Selon la Mission Stéphane Bern, les travaux à réaliser ont pour objectif de préserver les fresques, datant des XIIe et XVe siècles, qui ornent les murs de cet édifice médiéval. Ces dernières sont notamment présentées comme des œuvres à grande valeur patrimoniale.

Les travaux devraient commencer au printemps 2024 avec une série d’interventions préalables sur la structure de l’église. Celles-ci concerneront la réfection de la couverture et la consolidation de la charpente. Elles incluront aussi la réhabilitation des parements et des opérations de drainage et de nettoyage. S’y ajoutera la restauration de tous les vitraux.

Les opérations prévues sur l’ensemble du chantier s’étendront sur plusieurs années. Le financement sera assuré par la Fondation du patrimoine, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, la région Bretagne et la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC).