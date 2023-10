Ille-et-Vilaine : résidence « Gallery », un nouveau projet réalisé par les groupes Lamotte et Bati-Armor, à Rennes

Les promoteurs immobiliers Lamotte et Bati-Armor vont construire un ensemble immobilier de plus de 250 logements dans le centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Baptisé « Gallery », ce futur lieu de vie sera situé à l’entrée des rues Jules-Verne et du Petit-Marteau. Le programme, qui sera constitué de plusieurs bâtiments, devrait être livré au cours du deuxième trimestre 2026.

La résidence comprendra des appartements en accession libre maîtrisée et en prêt locatif social. Elle comportera aussi des studios qui seront destinés aux étudiants et aux jeunes actifs. La majorité de ces habitations seront dotées d’espaces extérieurs (balcon ou loggia). Elles seront également livrées avec des locaux pour vélos et des emplacements de stationnement privatifs en sous-sol et en rez-de-chaussée. En outre, leurs futurs occupants pourront avoir accès à des parties communes ainsi qu’à une esplanade paysagère en cœur d’îlot et à des cheminements doux qui desservent l’ensemble du site.