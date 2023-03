Ille-et-Vilaine : reprise des canalisations avant la reconfiguration du boulevard Douville à Saint-Malo

Depuis le mois de février 2023, les réseaux d’eau potable et d’assainissement du boulevard Douville à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) font l’objet d’un chantier de remise à niveau. Les canalisations sous la chaussée sont notamment renouvelées. Les conduites, situées sur les parties adjacentes, et les branchements desservant les propriétés seront également remplacés. Les opérations se poursuivront en septembre 2023 et porteront sur l’enfouissement des réseaux d’électricité et de communication.

Selon Saint-Malo Agglomération, le maître d’ouvrage, ces interventions sont réalisées en prévision d’un projet de réaménagement envisagé par la municipalité de Saint-Malo. Ce projet visera à mettre en place une circulation à double sens sur le boulevard. L’opération inclura aussi la création de pistes cyclables, de trottoirs sécurisés et de places de stationnement le long de la rue. Il s’agit d’un projet destiné notamment à embellir cet axe qui sert d’entrée de ville.

Plus de 2 millions d’euros seront investis dans ces travaux qui font l’objet d’une concertation publique, à l’heure actuelle.