Ille-et-Vilaine : renouvellement urbain du centre-bourg de Saint-Sulpice-la-Forêt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Valider Valider

À Saint-Sulpice-la-Forêt (Ille-et-Vilaine), les premières études sur le projet de revitalisation du cœur de bourg vont commencer en septembre 2022.

Lancé en 2018, le projet de renouvellement urbain de la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt (Ille-et-Vilaine) porte sur une approche « bas carbone ». Celle-ci passera par l’économie du foncier, la reconversion d’usage des bâtiments, de nouvelles constructions et l’autonomie énergétique. Visant une mixité d’usage du cœur de bourg, le projet fait l’objet de démarches participatives engageant un investissement d’environ 20 000 euros. Les premières études devraient commencer d’ici au mois de septembre 2022.

Concrètement, cette opération de revitalisation du centre-bourg de Saint-Sulpice-la-Forêt prévoit l’aménagement d’une place publique, la construction de logements, la continuité piétonne entre le nord et le sud, ainsi que le développement des équipements publics. La commune souhaite utiliser les matériaux de construction biosourcés et écologiques, ainsi que le réemploi des terres excavées sur place. Concernant l’énergie, les panneaux solaires et les batteries de stockage seront, entre autres, privilégiés.

Soulignons que le projet fait partie des 39 lauréats nationaux de l’appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la ville durable ».