Ille-et-Vilaine : réhabilitation de l’école Charlie-Chaplin, à Redon

À Redon (Ille-et-Vilaine), l’école Charlie-Chaplin, qui accueille environ 130 élèves, fait l’objet d’un projet de réaménagement complet destiné à améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. L’opération porte sur la construction d’un nouvel établissement qui remplacera les anciens bâtiments préfabriqués, démolis à l’automne 2022. Les travaux de reconstruction ont débuté récemment, pour une livraison prévue à la rentrée 2024.

Avec une prédominance de bois, le futur bâtiment scolaire se voudra exemplaire en intégrant les principes du développement durable. Ainsi, environ cinq tonnes de matériaux issus de la déconstruction seront réutilisées, ce qui contribuera à réduire l'impact environnemental du chantier et à promouvoir l'économie circulaire. De plus, le projet privilégiera l'utilisation d'énergies renouvelables, grâce à l'installation de panneaux solaires sur le toit et à l'utilisation d'une chaudière biomasse.

Tout au long du chantier, les élèves seront accueillis à l'école Henri-Matisse.