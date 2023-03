Ille-et-Vilaine : projet EuroRennes, des travaux de reconfiguration dans le secteur Solférino

Depuis mi-mars 2023, des aménagements sont entrepris au niveau du boulevard Solférino, à Rennes. Ils concernent la section entre la gare routière et le pont Saint-Hélier. Les opérations consistent à requalifier la rue et les espaces publics. Des modifications sont ainsi effectuées sur les réseaux de chauffage urbain, d’électricité, de gaz et d’assainissement. Une fois ces interventions terminées, la voirie sera rénovée et végétalisée.

Ces travaux font partie des agencements préparatoires à la réalisation de trois ensembles immobiliers sur la partie sud du boulevard Solférino. Le programme inclut la création d’une école supérieure, d’une résidence étudiante de 290 logements et d’une résidence en coliving comptant une vingtaine d’appartements. Ces bâtiments seront construits dans le respect des normes environnementales, notamment avec l’utilisation de matériaux biosourcés, la valorisation des eaux pluviales, la ventilation naturelle et l’exploitation de l’énergie solaire. Ils devraient être livrés en 2026.

Le chantier de reconfiguration du secteur Solférino s’inscrit dans le cadre du projet EuroRennes. Il s’agit d’une initiative portée par Rennes Métropole, qui prévoit le déploiement d’un nouveau quartier autour de la gare multimodale inaugurée en 2019.