Ille-et-Vilaine : poursuite des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement dans la rue de la Gare

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Dinard, les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement vont durer deux mois. Ils concernent le tronçon compris entre le boulevard Lhôtelier et la rue Ampère.

Le chantier de mise en séparatif du réseau d’assainissement dans la rue de la Gare, à Dinard (Ille-et-Vilaine), a débuté en 2020. Il entre actuellement dans sa troisième phase, qui concerne la section comprise entre le boulevard Lhôtelier et la rue Ampère.

Les travaux, d’une durée de deux mois, consisteront à remplacer simultanément les conduites d’eau potable et les branchements en plomb, et à installer un tuyau de refoulement pour l’assainissement. Ils comprendront également le terrassement, la mise en place de la chaussée et de son tapis définitif.

Les commerces se trouvant dans l’emprise du tronçon concerné et en périphérie resteront accessibles. Un plan de circulation a également été mis en place. Cette opération de mise en séparatif des réseaux d’assainissement vise deux objectifs majeurs. D’une part, elle va éviter l’engorgement trop rapide du bassin tampon situé sous la plage de l’Écluse. D’autre part, elle permettra d’assurer le débit permanent des eaux usées vers la station d’épuration pour y être traitées.