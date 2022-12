Ille-et-Vilaine : poursuite de la réhabilitation du centre ancien jusqu’en 2030 à Rennes

La Ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) souhaite poursuivre le programme de rénovation de son centre ancien, lancé en 2011. Rappelons que deux phases de travaux ont déjà permis la réhabilitation de plus de 240 bâtiments. La troisième étape de l’opération est en cours d’élaboration. Elle s’étalera jusqu’en 2030 et portera sur la remise en état des immeubles anciens à pans de bois. Ces infrastructures sont localisées sur deux secteurs prioritaires, à savoir la rue Saint-Georges et la rue Saint-Michel. Sur cette dernière, l’intervention concernera plus de 85 % des habitations.

Les travaux consisteront à mettre en sécurité les bâtiments qui présentent aujourd’hui d’importants désordres structurels. L’accent sera également mis sur la rénovation thermique, l’objectif étant d’associer le caractère patrimonial des immeubles aux exigences en matière d’amélioration énergétique. À ce sujet, des aides financières seront octroyées par Rennes Métropole pour accompagner les propriétaires.

Une concertation préalable est organisée jusqu’en avril 2023 dans le cadre de l’élaboration de l’opération centre ancien III. Le bilan de la concertation et le projet finalisé seront soumis à l’approbation des élus municipaux au printemps 2023.