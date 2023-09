Ille-et-Vilaine : ouverture du Polyblosne, un nouveau pôle socio-culturel dans le quartier du Blosne, à Rennes

Le quartier du Blosne, à l’ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine), a été doté d’un pôle associatif, dédié à des activités socio-culturelles. Baptisé « Polyblosne », cet équipement de 2 000 m2 dispose d’une salle polyvalente avec cuisine, d’un espace sportif avec des vestiaires et de bureaux ainsi que de salles mutualisées. Il abrite notamment la Maison des Squares (loisirs pour les enfants), la communauté marocaine Ar Maure et l’association Dooinit qui propose des studios d’enregistrement.

Au total, un budget de 8 millions d’euros a été investi dans la construction de ce bâtiment qui dispose d’un éclairage par énergie solaire et d’un mode de chauffage et de ventilation économe. Le financement a été pris en charge par la ville de Rennes, la région Bretagne et l’État par l’intermédiaire de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Le Polyblosne est un nouvel équipement inscrit dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Le Blosne. Il doit contribuer au développement social, culturel, sportif et éducatif de ce secteur.