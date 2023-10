Ille-et-Vilaine : modernisation du parking Colombier, à Rennes

Depuis début octobre 2023, le parking Colombier, à Rennes (Ille-et-Vilaine), bénéficie d’un chantier de modernisation complète. L’opération vise à entretenir le système de sécurité incendie et à rénover l’ensemble du site.

Les interventions porteront sur l’amélioration du dispositif de désenfumage et sur l’isolation du parking. Des extincteurs automatiques seront mis en place, et des travaux de mise en conformité seront réalisés sur l’installation électrique ainsi que sur l’éclairage et les moyens de détection des incendies. En outre, une remise en peinture sera effectuée, et les trémies d’entrée et de sortie ainsi que la signalétique directionnelle seront refaites. S’y ajouteront la création d’une soixantaine de places équipées de bornes de recharge électrique, ainsi que le remplacement du système de guidage et l’installation de nouveaux outils de contrôle d’accès.

Le chantier se déroulera en plusieurs phases jusqu’en décembre 2023. Un budget de plus de 11 millions d’euros est mobilisé pour sa réalisation.