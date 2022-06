Ille-et-Vilaine : modernisation de la piscine communautaire de Vallons de Haute-Bretagne communauté à Guichen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La piscine communautaire de Vallons de Haute-Bretagne communauté à Guichen (Ille-et-Vilaine) disposera d’une infrastructure plus moderne et plus accessible d’ici à l’horizon 2024.

À Guichen (Ille-et-Vilaine), l’opération de modernisation de la piscine communautaire de Vallons de Haute-Bretagne communauté est lancée. Après les travaux de terrassement commencés en avril 2022, le chantier s’est poursuivi avec les opérations de gros œuvres depuis fin mai. L’objectif est de construire une extension de 321 m² au rez-de-chaussée du bâtiment. Celle-ci regroupera un espace d’accueil, un local des maîtres-nageurs, des vestiaires, des douches ainsi que des sanitaires pour le public et le personnel. L’étage sera agrandi de 65 m² et sera équipé de bancs, de casiers, de mobiliers de rangement et de sanitaires.

Du côté de la piscine, un bassin de loisir de 105 m², une pataugeoire et une aire de jeux à jets d’eau vont être aménagés. Un bassin sportif comprenant cinq lignes de nage et un espace bien-être avec un sauna, un hammam, un spa, une tisanerie et des douches sensorielles seront aussi mis en place. À cela s’ajouteront la réfection des garde-corps et la réalisation d’un bardage bois ainsi qu’un pare-vent. Pour assurer les besoins en électricité, 180 m² de panneaux solaires seront installés.

Le calendrier de réalisation du projet prévoit une ouverture du nouveau complexe aquatique au premier semestre 2024.