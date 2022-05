Ille-et-Vilaine : livraison de la résidence étudiante Follo à Saint-Malo d’ici à la rentrée 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), la nouvelle résidence services pour étudiants s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Département en faveur de l’enseignement supérieur.

Le contrat de plan État-Région 2021-2027 pour la Bretagne a été signé en mars 2022 en présence du Premier ministre, Jean Castex. Il s’agit d’un outil de développement partagé entre l’État et la Région. Il fixe les priorités et une stratégie commune pour un aménagement durable et équilibré sur sept ans.

Dans le cadre de ce plan, le département d’Ille-et-Vilaine a renouvelé son engagement en faveur de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Sur les 14,1 millions d’euros d’investissement prévus pour l’enseignement supérieur, 9,5 millions d’euros seront consacrés aux projets immobiliers, dont la construction d’une résidence étudiante sur le campus universitaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Celle-ci devrait être livrée d’ici à la rentrée 2023.

Baptisée « Follo », la future résidence étudiante sera construite au cœur du campus de Saint-Malo, dans le quartier de Paramé, rue de la Croix-Desilles. Elle sera composée de 118 studios entièrement équipés et aménagés. Le bâtiment de faible hauteur et entouré d’espaces paysagers sera développé par le groupe Lamotte. Ce dernier est un acteur immobilier national engagé auprès des collectivités pour répondre aux besoins des habitants.