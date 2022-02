Ille-et-Vilaine : les travaux d’extension et de réfection du service restauration du lycée Bertrand-d’Argentré débutent à Vitré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Chiffré à 5,2 millions d’euros, le chantier d’agrandissement et de rénovation du lycée Bertrand-d’Argentré durera vingt-quatre mois.

Les travaux d’extension et de réhabilitation du service restauration commencent ce mois-ci au lycée Bertrand-d’Argentré, à Vitré (Ille-et-Vilaine). La cantine actuelle, jugée trop étroite, permet d’accueillir environ 428 couverts et sert 1 250 repas par jour. À l’issue du chantier, sa capacité sera portée à 490 places. Outre cet agrandissement, des travaux de rénovation vont aussi être engagés afin de rendre l’espace plus fonctionnel, d’optimiser le confort des usagers et des conditions de travail des agents de restauration.

Le chantier, qui durera vingt-quatre mois, débute par l’extension de la cantine. Une surface de 600 m² supplémentaires va ainsi voir le jour. Elle proposera une partie salle à manger, une nouvelle laverie et des locaux pour les agents. S’ensuivra la réfection de la partie existante. Celle-ci sera redessinée pour une plus grande fluidité des élèves lors de leur passage au self. En ce sens, le projet prévoit la réorganisation des zones de distribution, de préparation des repas et des circulations. Une avancée sera, en outre, créée à l’entrée pour permettre aux élèves d’être à l’abri s’ils doivent patienter dehors. Deux préaux vont par ailleurs être aménagés dans la cour centrale. L’opération, chiffrée à 5,2 millions d’euros, mettra l’accent sur le confort visuel. Elle accordera ainsi une place importante à la lumière naturelle, aux teintes claires et au bois.