Ille-et-Vilaine : Les Rigoustins, premier projet d’habitat participatif locatif de Néotoa.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La commune de Melesse (Ille-et-Vilaine) et le bailleur Néotoa ont inauguré la résidence des Rigoustins

Fruit d’un partenariat entre la commune de Melesse (Ille-et-Vilaine) et le bailleur social Néotoa, la résidence des Rigoustins propose 51 appartements neufs. Ce programme immobilier vient remplacer l’ancienne résidence des Acacias, construite dans les années 1970.

S’agissant d’une co-conception participative, le projet impliquait les futurs résidents dès sa phase de conception. Les aspects urbains et architecturaux ainsi que les plans des logements ont été définis au cours d’ateliers participatifs. Cette démarche a permis d’imaginer une résidence plus aérée et plus riche, avec des espaces partagés et des couloirs facilitant la rencontre des résidents.

Avec cette nouvelle habitation, le bailleur et promoteur Néotoa compte désormais plus de 260 logements et gère huit opérations dans la commune.