Ille-et-Vilaine : les Portes mordelaises, à Rennes, se rénovent

Le chantier de restructuration des Portes mordelaises se poursuivra jusqu’en 2024.

À Rennes (Ille-et-Vilaine), la première phase des travaux de revalorisation des Portes mordelaises vient de prendre fin. L’achèvement de ce chantier, commencé en 2018, a été suivi par une inauguration qui s’est tenue le 12 mars 2022. Ces travaux ont ainsi permis de rehausser le charme d’antan de ce patrimoine mythique de Rennes. Rappelons que cet édifice servait jadis de principale porte d’entrée de la ville.

Cette phase portait, entre autres, sur le remplacement d’une bonne partie des pierres, sur l’installation d’une passerelle en lieu et place de l’ancien pont-levis, et sur la restauration des vestiges du mur antique et du boulevard d’artillerie. Les constructions qui se trouvaient accolées aux fortifications ont été retirées, afin d’assurer une meilleure visibilité du site.

Suite à cette inauguration, une autre phase de chantier sera engagée dans les prochains mois. Elle se concentrera sur la création d’une promenade, accessible par une passerelle, sur le parvis des Portes mordelaises. Cet aménagement permettra une jonction entre les places Sainte-Anne et des Lices et le mail Mitterrand.

L’ensemble de cette opération s’élève, au total, à 5 millions d’euros. Le ministère de la Culture (Drac) participe financièrement à ce projet, au titre de la réhabilitation des Monuments historiques.