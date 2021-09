Ille-et-Vilaine : le viaduc de Guipry-Messac restauré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Travaux routiers Supprimer Pont Supprimer Valider Valider

L’ouvrage d’art métallique de type Eiffel qui enjambe la Vilaine à proximité du centre bourg de Guipry-Messac vient d’être restauré.

Le viaduc de Guipry-Messac a été construit en 1901. Il a permis le passage de la ligne ferroviaire Châteaubriant-Plöermelt jusqu’en 2001. Le département d’Ille-et-Vilaine a repris en main la gestion de cet ouvrage d’art métallique en 2000. Celui-ci intègre désormais la voie verte aménagée entre Teillay et Guipry-Messac. Dans le but de sécuriser et d’améliorer ces types de déplacement, le Département a entrepris des travaux de restauration du viaduc en 2020. Ces opérations ont été achevées à la fin du mois de juin dernier.

Le projet de restauration a consisté à reprendre la charpente, l’étanchéité, le revêtement et la peinture du viaduc. Des protocoles de désamiantage et de protection de l’environnement autour de la Vilaine ont également été réalisés. Durant ces différentes opérations, l’ouvrage a été entièrement échafaudé et protégé par un dispositif étanche à l’air et à l’eau. Le coût total des travaux, pris en charge et financés par le Département, s’élève à 2 M€.