Ille-et-Vilaine : le stade d’eaux vives de Cesson-Sévigné se prépare pour les Jeux olympiques 2024

L’Agence nationale du sport soutient à hauteur de 1,5 million d’euros le projet de modernisation du stade d’eaux vives de Cesson-Sévigné.

Le stade d’eaux vives de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), élu « centre de préparation aux Jeux olympiques 2024 », connaît actuellement d’importants travaux de rénovation et de modernisation. La pose de la première pierre de ce chantier a eu lieu le 16 mars 2022.

Cette opération, qui prendra fin en décembre prochain, porte sur la création d’un couloir de navigation conforme aux normes internationales (soit 120 mètres de longueur), sur l’aménagement d’une nouvelle station de pompage ainsi que sur l’installation d’un tapis roulant automatique pour faciliter la mise à l’eau des personnes à mobilité réduite. Aussi, le projet inclut la création de deux passerelles, à l’ouest et à l’est du site, pour les sportifs et les promeneurs. À cela s’ajoutera la plantation d’une quarantaine d’arbres et arbustes, en compensation des 25 arbres qui vont être abattus.

Le projet, estimé à 4 millions d’euros, a reçu une subvention de l’ordre de 1,5 million d’euros de l’Agence nationale du sport (ANS). La région Bretagne et la Ville ont aussi participé au financement de cette opération. Pour la Municipalité, cette refonte va permettre à Cesson-Sévigné de devenir une référence pour le sport de pagaie dans le Grand Ouest.

Le site sera opérationnel le 1er janvier 2023 pour l’entraînement aux Jeux olympiques de Paris 2024. Rappelons que le stade accueillera différentes délégations internationales. Des délégations d’Espagne, du Portugal, de la Belgique et d’Italie ont déjà contacté la base pour s’y entraîner.