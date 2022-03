Ille-et-Vilaine : le collège Le Chêne-Vert, à Bain-de-Bretagne, poursuit sa métamorphose

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Plus de 6,5 millions d’euros sont mobilisés dans le projet de rénovation du collège Le Chêne-Vert, à Bain-de-Bretagne.

Le collège Le Chêne-Vert à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) connaît actuellement d’importants travaux. Ce chantier, dédié à la rénovation et à la restructuration de cet établissement, a débuté en février 2022 et va se poursuivre jusqu’en février 2024, soit une durée prévisionnelle de deux ans.

Cette opération portera sur la réhabilitation des salles de classe, la réorganisation des locaux des enseignants, de l’infirmerie, de l’atelier de maintenance et des locaux administratifs. Le projet prévoit aussi d’agrandir le préau, de rénover les sanitaires et de créer un garage à vélos. S’y ajouteront la rénovation des installations techniques (électricité et chauffage), la sécurisation des accès à l’établissement et la mise en conformité des locaux pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ces aménagements ont pour but de moderniser les infrastructures du site et d’offrir de meilleures conditions de travail aux élèves et aux enseignants.

Le coût total de ce projet s’élève à 6,532 millions d’euros, dont 5,713 millions d’euros et 818 000 euros financés respectivement par le département d’Ille-et-Vilaine et l’État.