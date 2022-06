Ille-et-Vilaine : le chantier du « Cyberplace », à Rennes, avance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La société NGE Immobilier assure la maîtrise d’œuvre du projet « Cyberplace » à Rennes, en Ille-et-Vilaine.

À Rennes (Ille-et-Vilaine), la première pierre du projet immobilier baptisé « Cyberplace » a été posée le 5 mai 2022. Ce projet, réalisé par le groupe NGE Immobilier, donnera lieu à la construction d’un bâtiment de 7 618 m² dans la ZAC Via Silva au second semestre 2023. La future infrastructure, imaginée par l’architecte Alfonso Femia, fera 25 mètres de hauteur et sera certifiée « green building ».

Le nouveau bâtiment étoffera l’offre immobilière métropolitaine dédiée au numérique et à l’innovation. Il proposera un espace de travail sécurisé. Précisons que ce projet, chiffré à environ 23 millions d’euros, répond à la volonté de Rennes Métropole, de la Région et de l’État de faire de Rennes un lieu stratégique de la cybersécurité en France, mais aussi en Europe.

Sur cet ensemble immobilier, Rennes Métropole a déjà acquis un plateau de 1 200 m², dont 170 m² de locaux « confidentiel défense » qui accueilleront une pépinière d’entreprises destinées à la cybersécurité. Cette acquisition a bénéficié du financement de l’État dans le cadre du contrat de plan État-Région et du contrat métropolitain de relance et de transition écologique. Le reste de l’immeuble est acquis par la foncière INEA.