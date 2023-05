Ille-et-Vilaine : lancement des votes pour la sixième édition du budget participatif de la ville de Rennes

La Ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) a recueilli plus de 200 propositions dans le cadre de la sixième édition du budget participatif. Après avoir effectué un premier tri, la commune a présélectionné une centaine de projets. Depuis le 13 mai 2023, un vote du public a lieu afin de déterminer les lauréats. Cette procédure permettra aux habitants de choisir les programmes qui bénéficieront des fonds.

Les projets en question sont répartis dans plusieurs catégories. Une vingtaine concernent le thème « espaces verts, nature en ville, biodiversité ». Dix-huit sont classés dans le domaine « culture, loisirs et sports ». Treize autres intègrent le secteur du transport et de la mobilité. Les initiatives restantes sont présentées dans différentes catégories comme l’éducation, la santé et la propreté urbaine.

Au total, un budget de plus de 700 000 euros sera mobilisé pour cette édition. Ce montant est divisé en trois enveloppes, avec 300 000 euros pour les projets à l’échelle de la ville, 220 000 euros pour ceux des quartiers prioritaires et 200 000 euros pour neuf quartiers « secondaires ».