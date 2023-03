Ille-et-Vilaine : la ville de Saint-Malo veut se végétaliser

Afin de poursuivre ses actions en faveur de la nature, la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a mis en place deux programmes à réaliser jusqu’en 2026. Le premier porte sur la végétalisation du territoire. Il regroupe de nombreuses actions dont la plantation de haies bocagères, la création de forêts urbaines et l’aménagement de voies vertes ; s’y ajoute la végétalisation des espaces publics (cours d’écoles, parkings, voirie, places).

Le second programme se focalisera sur le développement de la biodiversité. Plusieurs opérations seront menées telles que la préservation des espaces naturels, la restauration des parcs et la création de corridors écologiques. La valorisation des zones humides, la végétalisation des bâtiments publics et la protection du littoral sont également prévues. Une nouvelle approche sera aussi mise en place pour la réalisation de ces aménagements : réduction des nuisances (lumineuses et sonores), limitation de l’imperméabilisation des sols et conservation des espaces agricoles.

Au total, plus d’une trentaine d’interventions seront menées. Pour la Ville, l’objectif est de réintroduire la nature dans les secteurs urbains.