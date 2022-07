Ille-et-Vilaine : La Rance, des réhabilitations subventionnées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Valider Valider

En Ille-et-Vilaine, La Rance a bénéficié d’une subvention grâce aux fonds du FEDER pour la réhabilitation de trois résidences.

L’entreprise sociale pour l’habitat (ESH), La Rance, a pour mission de répondre aux besoins des habitants en matière de logement. Dans le département d’Ille-et-Vilaine, la société a été soutenue financièrement par le Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un projet de réhabilitation de trois résidences.

Sur la commune de Saint-Lunaire, La Rance a procédé à la réhabilitation des 40 logements de la résidence de la Saudrais. Cette opération vise à réduire les consommations énergétiques et par conséquent les charges locatives. Elle a bénéficié d’une subvention d’environ 120 000 euros.

Les mêmes travaux ont également été réalisés pour les 21 maisons de la résidence du Vert Bocage et les 24 logements de la Fauvelière à Combourg. Ils ont été respectivement financés pour un montant de plus de 60 000 euros et d’environ 70 000 euros par le FEDER.

Un programme en prêt social de location accession (PSLA) est, par ailleurs, en cours de construction sur la commune de Pleurtuit. Cette future résidence, baptisée le « Clos du Prieuré », proposera sept appartements allant du T2 au T4. Sa livraison est prévue en septembre 2023.