Ille-et-Vilaine : la Maison pour tous de Noyal-sous-Bazouges inaugurée cet automne 2022

La nouvelle Maison pour tous de Noyal-sous-Bazouges (Ille-et-Vilaine), en région Bretagne, a été inaugurée à la mi-octobre 2022. La cérémonie s’est tenue en présence de Bertrand Mallet, le maire de la ville, et de Jean-Luc Chenut, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Thierry Benoit, le député de la circonscription, Emmanuel Houdus, le maire de Val-Couesnon, Aymar de Gouvion Saint-Cyr et Alice Guiblin, des conseillers départementaux, étaient également présents.

Les travaux d’aménagement de cette infrastructure ont débuté en 2020. L’établissement abrite aujourd’hui une bibliothèque ainsi qu’une salle de réunion pour les associations. Sa réalisation a nécessité plus de 400 000 euros. Une partie du financement a été octroyée par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. La commune de Noyal-sous-Bazouges a également bénéficié de subventions de la Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). S’y ajoutaient des fonds du contrat de ruralité et de l’agence locale de l’énergie.