Ille-et-Vilaine : interconnexion des réseaux de chauffage nord et est de la métropole de Rennes

À Rennes (Ille-et-Vilaine), la métropole lance une nouvelle étape dans l’extension de son réseau de chauffage urbain. Elle prévoit notamment d’interconnecter ses deux réseaux de distribution situés au nord et à l’est du territoire. L’opération sera menée conjointement par les services de Rennes Métropole et la société En’RnoV, la filiale d’Engie Solutions, le responsable du réseau de chauffage de Rennes Nord Vilaine. Les travaux se dérouleront entre le quartier Saint-Martin et la rue d’Antrain. Ils seront réalisés entre l’automne 2022 et l’été 2023.

Le projet permettra de créer 4,5 km de réseaux d’interconnexion qui viendront desservir plusieurs quartiers de la métropole rennaise, notamment les quartiers de Beauregard, de Villejean, de Baud-Chardonnet, de Gros-Chêne, de Bourg-L'Évesque, de Rives-de-l'Ille, de Saint-Martin, de Maurepas-Gayeulles et des Longchamps. Au total, un montant de 54 millions d’euros sera mobilisé dans la réalisation de l’ensemble des travaux.

Selon la métropole rennaise, cette interconnexion permettra de déployer une solution de chauffage qui s’appuie sur des énergies renouvelables. Le réseau de distribution de Rennes Métropole est approvisionné en grande partie par de la chaleur produite à partir d’un système qui allie l’exploitation de la biomasse et la récupération de chaleur.