Ille-et-Vilaine : inauguration de la nouvelle place Duchesse-Anne, à Redon

Initié en 2020, le projet de réaménagement de la place Duchesse-Anne, à Redon (Ille-et-Vilaine) s’est concrétisé avec l’inauguration d’un aménagement provisoire en mai 2023. D’une surface totale de plus de 170 m², le nouvel espace accueille une terrasse en bois de 82 m². Il dispose d’une zone de détente avec des transats, des bancs, une table et une aire de jeux pour les enfants. Les services de la Ville ont installé l’ensemble sous des voiles d’ombrage afin de protéger les usagers du soleil. La fontaine, quant à elle, est agrémentée de massifs de fleurs. Le parking a été réorganisé avec dix places de stationnement, dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des études et consultations publiques sont prévues pour déterminer l’aménagement final de la place, dont la réalisation est attendue pour 2025.

Cette initiative fait partie du programme d’embellissement du centre-ville de Redon, au même titre que les travaux sur le quai Jean-Bart. Ces derniers, commencés en 2023, devraient se poursuivre jusqu’en 2024 et visent à la création d’une voie piétonne végétalisée à proximité du port.