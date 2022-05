Ille-et-Vilaine : inauguration de la nouvelle demi-pension du collège Camille-Guérin à Saint-Méen-le-Grand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Plus de 2 millions d’euros ont été nécessaires pour remettre à neuf la demi-pension du collège Camille-Guérin à Saint-Méen-le-Grand.

Commencé en octobre 2020, le chantier de réhabilitation et d’extension de la demi-pension du collège Camille-Guérin, à Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), vient de prendre fin. L’inauguration de la nouvelle infrastructure s’est tenue début mai 2022, en présence de Pierre Guitton, le maire de la ville, de Philippe Chevrel, le président de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban, et de Jean-Luc Chenut, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

Ce chantier, chiffré à 2,2 millions d’euros, a permis de rénover et de réorganiser les cuisines, les réserves, le self, la légumerie ainsi que la salle de restauration. Cette dernière est aujourd’hui dotée de quatre places dédiées aux élèves à mobilité réduite. Une nouvelle salle de classe a également été créée.

Rappelons que ce projet a pour but d’améliorer les conditions d’accueil et le confort des élèves du collège. Il s’inscrit dans le programme de restructuration, de rénovation et de construction des collèges en Ille-et-Vilaine, lancé par le Département qui, pour cette opération, a investi environ 1,8 million d’euros. L’État a pris en charge le reste des coûts.