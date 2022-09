Ille-et-Vilaine : inauguration de la médiathèque Le Portail à Bains-sur-Oust.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La médiathèque de Bains-sur-Oust, entièrement rénovée, vient d’être inaugurée.

La cérémonie d’inauguration de la médiathèque Le Portail de Bains-sur-Oust, dans le département d’Ille-et-Vilaine, s’est déroulée le 10 septembre 2022. Daniel Barre, le maire de Bains-sur-Oust, Dominique Hemery, l’adjointe en charge de la culture, et Marc Derval, l’ancien maire de la ville, ont assisté à cet événement.

Les travaux, qui ont duré environ deux ans, ont permis de rénover et de restructurer l’édifice. Par ailleurs, des opérations d’agrandissement ont également été effectuées. Le nouveau site est équipé d’une salle dédiée au multimédia, d’un agréable accueil et d’un cadre plus fonctionnel pour le personnel. Il dispose également d’un espace extérieur.

La rénovation de cet équipement culturel est chiffrée à environ 1 600 000 euros. L’État, le Département et Redon Agglomération en ont subventionné une partie. Quant à la ville, elle a contracté un emprunt de 300 000 euros pour assurer le financement des travaux restants qui s’élèvent à près de 534 000 euros.